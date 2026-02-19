El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 69% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero oleaje en la costa. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación de frío sea menos pronunciada.

La probabilidad de precipitación es del 0% en la tarde y noche, lo que sugiere que, aunque la mañana comenzará con lluvias ligeras, el tiempo mejorará hacia el final del día. Esto podría ofrecer una ventana para disfrutar de un paseo al atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 19:13, brindando una oportunidad para apreciar la belleza del paisaje baionense.

Es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de tormenta son nulas, la lluvia ligera puede hacer que las calles y caminos estén resbaladizos, por lo que se recomienda precaución al conducir o caminar. En resumen, el día se presenta como un día fresco y nublado, con lluvias ligeras en la mañana, mejorando hacia la tarde y noche, lo que permitirá disfrutar de la belleza natural de Baiona en un ambiente tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.