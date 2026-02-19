El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frío y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados durante la madrugada, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 57% a 61%. Esto significa que, aunque las temperaturas sean moderadas, la percepción del frío podría ser más intensa, especialmente en áreas expuestas al viento.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente entre las 6 y las 12 horas, con un 95% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Se anticipa que la cantidad de precipitación será mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la mañana.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá presente, especialmente en las zonas más abiertas.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque todavía habrá intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de As Neves. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas y un viento moderado que podría intensificar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.