El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.9 mm, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 12 a 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, mientras que hacia la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta los 14 grados. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa, que se situará entre el 70% y el 94%, generará una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Predominará del sur y su velocidad alcanzará rachas de hasta 75 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 10:00 y las 12:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así como la posibilidad de que se produzcan algunos problemas menores en el tráfico y en actividades al aire libre. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias en diferentes momentos del día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 50% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar algunos intervalos nubosos, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de condiciones invernales, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.