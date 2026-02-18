El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de este tipo de clima.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.1 mm a 2 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia concentrados entre las 10:00 y las 11:00 horas, y nuevamente en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá breves períodos de calma entre las gotas, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas más activas. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde, cuando el cielo se tornará más gris. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las condiciones meteorológicas cambiantes y el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.