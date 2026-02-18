El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. En total, se prevé que la lluvia acumulada durante el día alcance los 5 mm, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre los 9 y 30 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se registrará un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 12:00, con un leve descenso hacia la tarde. Las temperaturas mínimas se registrarán en la noche, cayendo a 8 grados . La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones invernales y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.