El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 18 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en la franja de la tarde. Las lluvias más significativas se prevén entre las 13:00 y las 19:00, donde se podrían registrar hasta 3 mm de precipitación. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad. La sensación térmica se mantendrá alrededor de 6 grados, descendiendo a 1 grado en las horas de la tarde, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
A lo largo del día, la nubosidad será persistente, con pocas oportunidades de ver el sol. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar ropa adecuada para el tiempo, incluyendo impermeables y calzado resistente al agua.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que se recomienda estar preparado para un día invernal. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias si tiene planes al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.