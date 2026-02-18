El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en la franja de la tarde. Las lluvias más significativas se prevén entre las 13:00 y las 19:00, donde se podrían registrar hasta 3 mm de precipitación. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad. La sensación térmica se mantendrá alrededor de 6 grados, descendiendo a 1 grado en las horas de la tarde, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la nubosidad será persistente, con pocas oportunidades de ver el sol. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar ropa adecuada para el tiempo, incluyendo impermeables y calzado resistente al agua.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que se recomienda estar preparado para un día invernal. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias si tiene planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.