El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta. Se prevé que a partir de la mañana, la lluvia comience a hacer acto de presencia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga elevada, rondando entre el 72% y el 93%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable vestirse en capas para mantenerse cómodo durante el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 74 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Los vientos serán más intensos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse, especialmente en zonas costeras o abiertas.

A medida que avance la tarde, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de alrededor de 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:11, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es esencial estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.