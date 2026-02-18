El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde y alcanzando un mínimo de 9 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas del día. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas de mayor intensidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

En resumen, Valga experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia. La jornada se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.