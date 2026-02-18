El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este tiempo, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se espera que llueva de manera constante.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 73% y el 100% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento del 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será mínima.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la temperatura, que podría descender a 10 grados por la noche. Las lluvias continuarán siendo posibles, aunque en menor medida, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas nocturnas. En resumen, hoy en Tui se experimentará un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.