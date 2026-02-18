El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 a 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 54 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en intervalos específicos del día, especialmente entre las 19:00 y 01:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.6 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensa en la tarde y la noche. Esto podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente húmedo, por lo que se recomienda a los transeúntes que tomen precauciones al desplazarse.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados . El cielo seguirá cubierto, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, hoy en Tomiño se espera un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.