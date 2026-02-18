El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Soutomaior necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias a quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad menor.

Es importante que los habitantes de Soutomaior se preparen para un día de clima invernal, con lluvias persistentes y vientos fuertes. Se recomienda evitar actividades al aire libre si es posible y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada concluirá con un ocaso a las 19:10, bajo un cielo que seguirá cubierto, dejando claro que el invierno aún tiene mucho que decir en esta región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.