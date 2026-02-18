El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total. Las primeras lluvias comenzarán a caer en la mañana, con una ligera intensificación hacia el mediodía, donde se prevé que se registren hasta 2 mm de precipitación. A lo largo de la tarde, las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad hacia la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 72 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 39 km/h, siendo más intensas en las primeras horas de la tarde. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre, dado que las ráfagas de viento pueden ser fuertes.

La sensación térmica será más baja que la temperatura real, con valores que podrían descender hasta los 5 grados en algunos momentos del día, especialmente en las horas de mayor viento. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo posibles, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando mínimos de 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:08, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

En resumen, Silleda experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, acompañado de un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, especialmente si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.