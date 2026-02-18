El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . Durante la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, mientras que en las horas más cálidas del día podría alcanzar los 13 grados. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, llegando a los 11 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 72 km/h en los momentos más intensos. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos, con momentos en que el cielo se despejará ligeramente, pero en general, la tendencia será hacia un cielo cubierto. Las probabilidades de tormenta son bajas, con un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se esperan tormentas eléctricas significativas.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de mal tiempo, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.