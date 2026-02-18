El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que puede generar una sensación de frío mayor.
A medida que avance el día, se prevé que la lluvia se intensifique ligeramente, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 28 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la temperatura, se espera que fluctúe entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán por la tarde y al caer la noche, cuando el termómetro podría descender hasta los 9 grados. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente bastante incómodo, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
A lo largo de la jornada, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones de la carretera.
En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
