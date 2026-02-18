El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones atmosféricas indican que la probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, así como entre las 19:00 y la 01:00.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que oscilarán entre 0.3 y 1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas centrales del día. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y posiblemente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se espera que se intensifique en otros, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones sean más desafiantes, especialmente para quienes se encuentren en la carretera.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 9 grados . La combinación de la lluvia, el viento y la baja temperatura podría hacer que la noche sea especialmente fría y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se preparen para las condiciones invernales que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.