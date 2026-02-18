El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 71% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean más intensas en ciertos momentos, especialmente entre las 10:00 y las 11:00, cuando se prevé una precipitación de hasta 2 mm. Sin embargo, hacia la tarde, la actividad de lluvia podría disminuir, aunque el cielo permanecerá cubierto. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos eléctricos significativos.

Los intervalos nubosos continuarán hasta el ocaso, que se producirá a las 19:11, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La combinación de cielos cubiertos y vientos moderados puede hacer que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución al conducir debido a las condiciones de la carretera que pueden verse afectadas por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.