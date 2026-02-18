El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , lo que generará una sensación de frescura. La humedad relativa será alta, alcanzando el 75% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias se intensifiquen, especialmente en las horas centrales. Las precipitaciones comenzarán siendo escasas, con valores de hasta 0.3 mm en las primeras horas, pero se incrementarán notablemente hacia la tarde, alcanzando hasta 3 mm en total. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que significa que es muy probable que los residentes de Redondela necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que haya un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas en el periodo de la tarde, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad al clima ya de por sí complicado. Sin embargo, las tormentas no se prevén como un fenómeno generalizado, sino más bien como eventos aislados que podrían ocurrir en algunas áreas de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 9 grados . El cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad menor. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región. Los habitantes de Redondela deben estar preparados para un día de lluvia y viento, manteniendo la precaución en sus desplazamientos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.