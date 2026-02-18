El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 2 milímetros a lo largo del día. En particular, las horas de mayor actividad pluvial se concentrarán entre las 10:00 y las 15:00, donde se prevén las mayores cantidades de lluvia, especialmente en la franja horaria de 10:00 a 11:00, con un pronóstico de 2 mm.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 14 y 39 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.
La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en momentos de lluvia. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque las lluvias continuarán siendo posibles. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando mínimos de 9 grados hacia la noche. La puesta de sol está prevista para las 19:10, momento en el cual las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que se mantenga el cielo cubierto.
En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
