El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, con valores que oscilarán entre el 72% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas relativamente bajas, puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos de 13 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se prevé un 55% de probabilidad de tormenta. Sin embargo, la mayoría de las lluvias esperadas serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 5 mm en total a lo largo del día.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que haya intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de sol. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:10, marcando el final de un día gris y húmedo.

Es recomendable que los residentes de Pontecesures se preparen para un día de lluvia ligera y viento fuerte, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de humedad y viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.