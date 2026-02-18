El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%.

A partir de las primeras horas del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en intervalos específicos, lo que indica que la lluvia será casi una certeza. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la mañana, con una precipitación acumulada de 0.6 mm. A lo largo de la mañana, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm hasta el mediodía.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las lluvias continuarán, aunque en forma de lloviznas ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un leve aumento a 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre 19 y 25 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la tarde, aunque no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Ponteareas estén preparados para condiciones cambiantes y lleven paraguas o impermeables si planean salir.

A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere que la jornada concluirá con un ambiente húmedo y fresco. En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la lluvia, características típicas de esta época del año en Ponteareas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.