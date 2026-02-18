El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 18 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se espera que las precipitaciones se intensifiquen. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.4 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se prevé que las lluvias se vuelvan más significativas, especialmente entre las 10:00 y las 17:00 horas, donde se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas y ropa impermeable.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 71 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.
En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en 10 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a 6 grados por la noche. Este descenso de temperatura, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser impredecible.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de mal tiempo y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
