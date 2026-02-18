El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las precipitaciones se intensifiquen. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.4 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se prevé que las lluvias se vuelvan más significativas, especialmente entre las 10:00 y las 17:00 horas, donde se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 71 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en 10 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a 6 grados por la noche. Este descenso de temperatura, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de mal tiempo y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.