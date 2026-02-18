El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se anticipan lluvias más intensas. Las precipitaciones comenzarán a aumentar, alcanzando hasta 2 mm en las horas centrales del día, y podrían llegar a 3 mm en la tarde, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más activas del día. Esto generará un ambiente ventoso que, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias serán frecuentes, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Poio se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando paraguas y ropa adecuada para el frío.

A medida que se acerque la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en algunas áreas.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.