El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.4 mm, con episodios de lluvia ligera que podrían interrumpir brevemente la monotonía del cielo gris.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas más fuertes se prevén entre las 12:00 y las 15:00, cuando el viento podría ser más notable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad en la mañana y un 55% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, no se anticipan tormentas severas. La tarde se presentará con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes de Pazos de Borbén que tomen precauciones si planean salir, llevando paraguas y abrigos adecuados para enfrentar el tiempo fresco y húmedo que dominará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.