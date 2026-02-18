El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia sea más perceptible.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la mañana y el mediodía.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.6 mm a lo largo del día, con picos de hasta 2 mm en las horas más intensas. Esto significa que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se registrará un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las condiciones no son propensas a tormentas eléctricas.

Los ciudadanos de Oia deben prepararse para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, pero las temperaturas seguirán siendo frescas, por lo que se sugiere mantener la precaución al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.