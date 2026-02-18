El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este tiempo, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en el periodo matutino.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frío. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y frescas si planean salir. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.