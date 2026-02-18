El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más frías de la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

A partir de la tarde, se prevé que las lluvias se intensifiquen ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias serán escasas en la mañana, pero se espera un aumento en la cantidad de agua caída a medida que avanza el día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en la mañana y la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la humedad seguirá siendo alta. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 19:10, marcando el final de un día gris y húmedo en O Porriño.

En resumen, se recomienda a los residentes de O Porriño que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo a mano ropa impermeable y precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.