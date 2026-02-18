El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.9 mm durante el día, con picos de hasta 1 mm en algunos momentos. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de O Grove llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 54 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 12-13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados. Esto, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con momentos de cielo completamente cubierto. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos, pero sí un día gris y húmedo. En resumen, O Grove experimentará un día típico de invierno, donde la lluvia ligera y el viento serán protagonistas, invitando a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.