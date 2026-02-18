El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia. Las precipitaciones serán escasas al principio, con acumulados que rondarán los 0.1 mm a 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir del mediodía, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los residentes de Nigrán necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 65 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de alta humedad y viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, aunque la probabilidad es baja en comparación con la lluvia, se espera un 50% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica, aunque no se anticipan tormentas severas.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. En resumen, hoy en Nigrán se prevé un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y viento notable, lo que invita a los residentes a prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.