El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados en las horas centrales. Sin embargo, las condiciones de lluvia serán un factor constante, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos experimenten lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la alta humedad, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en algunos momentos. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad. El ocaso se producirá a las 19:10, y aunque las temperaturas se mantendrán frescas, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, el día en Mos estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias constantes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.