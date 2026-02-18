El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en las horas más activas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 73% y el 96%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 35 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tránsito en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Moraña se mantengan informados y preparados para cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones de nubosidad continuarán, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 8 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución en la conducción y en actividades que requieran buena visibilidad.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras y vientos moderados a fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.