El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura oscile entre los 9 y 12 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 26 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la precipitación sea ligera, acumulando entre 0.2 y 3 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se concentrarán en las horas centrales, donde se prevé que la cantidad de agua caída sea más significativa, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se estima que la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidades en la mañana y un 55% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son esperadas, no se pueden descartar del todo.

Los intervalos nubosos con lluvia se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Mondariz tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carreteras y caminos rurales, donde el agua acumulada podría generar condiciones resbaladizas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados . El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor. La puesta de sol se producirá a las 19:10, marcando el final de un día gris y húmedo en Mondariz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.