El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, con una ligera subida a 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se esperan en las horas de la tarde, donde se podrían registrar hasta 3 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Es recomendable que los residentes de Moaña lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 73 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará mayormente del sur y suroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas abiertas y costeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día húmedo y ventoso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.