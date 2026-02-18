El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm y 0.6 mm en las horas posteriores, con un total que podría llegar a 3 mm a lo largo del día. Esto sugiere que los habitantes de Meis deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 69% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el oeste y suroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 16 km/h en la mañana y aumentando a 31 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación térmica más baja.
En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé que la probabilidad sea baja en la mañana, pero aumentará a un 55% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto podría dar lugar a tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La tarde se presentará más tranquila, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia.
Los ciudadanos de Meis deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 10 grados, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
