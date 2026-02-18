El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 9 grados hacia la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 74% al final del día, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en los momentos más intensos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 35-50 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y podrían causar molestias.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la nubosidad y la lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Los conductores deben estar atentos a las condiciones de la carretera, que podrían volverse resbaladizas por la lluvia.

A medida que avance la tarde, se prevé que la lluvia se mantenga intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Aunque no se anticipan tormentas eléctricas significativas, la probabilidad de tormenta es del 0% en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que el tiempo será más bien tranquilo, aunque húmedo.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias intermitentes y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.