El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.
A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00, y se espera que las precipitaciones acumuladas sean de aproximadamente 0.1 a 0.4 mm en las primeras horas. Las lluvias se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para las actividades al aire libre.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 73 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de 16 a 35 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas durante este periodo. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque las lluvias continuarán.
Es recomendable que los residentes de Marín se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y el viento, así que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa