El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados, lo que puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas o en la carretera.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un ambiente gris y húmedo. La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

La nieve no se espera en Lalín hoy, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y bien abrigado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.