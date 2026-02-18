El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de precipitación que se mantendrá constante. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, especialmente para aquellos que planeen estar en la costa o en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm en la tarde y alcanzando hasta 2 mm en la noche. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La combinación de la baja temperatura y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia y abrigarse bien, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas. Las actividades al aire libre deben ser programadas con precaución, considerando la posibilidad de lluvias y vientos fuertes. En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.