El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, entre el 73% y el 96%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 65 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana y la tarde. Este viento fuerte podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al exterior.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la mañana y la tarde, aumentando ligeramente a un 40% en la franja horaria de 7 a 13 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que las tormentas, si se producen, serán de baja intensidad.
La visibilidad se verá afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.
En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
