El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con valores que se incrementarán a medida que avance el día. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a partir del mediodía, la intensidad podría aumentar, alcanzando hasta 3 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias que podrían ser más intensas en la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad harán que la sensación térmica sea más baja, por lo que es fundamental estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.