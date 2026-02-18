El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia se haga más notable en algunos momentos, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando la precipitación podría alcanzar hasta 6 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante el día.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 8 grados, descendiendo a 5 grados hacia la tarde. La sensación térmica será ligeramente más baja, rondando entre los 1 y 5 grados, debido a la combinación de la temperatura y el viento. Este viento, que soplará del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 44 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en momentos puntuales, especialmente en la tarde.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la mañana y un 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas severas.
En cuanto a la nieve, no se prevé acumulación en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser variable.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 4 grados. La sensación térmica podría llegar a ser de 0 grados, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La puesta de sol se producirá a las 19:09, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y ventoso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
