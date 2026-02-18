El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura baje a 7 grados, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 87% en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 19 y 45 km/h durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será un factor constante, con valores que rondarán entre el 76% y el 95% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas y las lluvias, creará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance la tarde, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 19:09. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, un día fresco y húmedo espera a A Estrada, con lluvias ligeras y viento fuerte, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.