El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas y bajando gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los habitantes de Cuntis que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas lluvias más intensas en la tarde, aunque sin llegar a ser torrenciales. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos severos.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 10 grados, y aunque las lluvias serán intermitentes, se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.