El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , siendo la temperatura más alta esperada alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 0.3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es recomendable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento irá disminuyendo, pero se mantendrá presente, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Las actividades al aire libre deben planearse con precaución, considerando la posibilidad de lluvias y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.