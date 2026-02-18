El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias que se mantendrá alta a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvias escasas, y esta tendencia continuará durante la mañana y la tarde. Las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm en las horas centrales del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con un leve aumento hacia la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, subiendo a 9 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando los 2 a 5 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 65 km/h, especialmente durante la mañana. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. A medida que avance el día, el viento se mantendrá fuerte, aunque con una ligera disminución en su velocidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 50% en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 100% durante las horas de 13:00 a 19:00, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para un tiempo inestable.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se produzca. Sin embargo, la posibilidad de nieve es del 5% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque es poco probable que se materialice.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando las lluvias cesen gradualmente. El ocaso se producirá a las 19:09, marcando el final de un día gris y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo precauciones al salir y eligiendo actividades en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.