El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se prevé que la lluvia sea intermitente, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h, predominando del sur. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.
Durante la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.
En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad. Las lluvias continuarán siendo ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas nocturnas.
Es importante que los residentes de Cangas se preparen para un día húmedo y ventoso. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, se sugiere tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia. A pesar de las inclemencias del tiempo, no se prevén eventos climáticos extremos, lo que permitirá que la jornada transcurra con normalidad, aunque con la necesidad de estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa