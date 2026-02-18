El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que la lluvia sea intermitente, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h, predominando del sur. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad. Las lluvias continuarán siendo ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas nocturnas.

Es importante que los residentes de Cangas se preparen para un día húmedo y ventoso. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, se sugiere tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia. A pesar de las inclemencias del tiempo, no se prevén eventos climáticos extremos, lo que permitirá que la jornada transcurra con normalidad, aunque con la necesidad de estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.