El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . Las lluvias serán intermitentes, con una precipitación acumulada que podría llegar a 0.3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cambados necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 74 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las zonas más expuestas.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, pero con el viento y la alta humedad, la sensación térmica podría ser más fría. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Cambados se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día se presentará fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Los vientos del sur aportarán un toque de brisa, pero la combinación de humedad y viento hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.