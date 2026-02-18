El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en la mañana y bajando a un 68% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas de mayor intensidad. Se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar en la sensación térmica y en la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter escaso. En particular, se prevé que las lluvias sean más intensas entre las 7 y las 13 horas, con un leve respiro en la tarde, aunque no se descartan chubascos aislados.

A lo largo del día, la nubosidad será constante, con intervalos de nubes más densas que podrían limitar la visibilidad. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% para la mayor parte del día, salvo un leve aumento en la tarde.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.