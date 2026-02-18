El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando alrededor de 0.4 mm en este periodo.

Durante la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que el cielo seguirá cubierto y se prevén intervalos de lluvia escasa. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 75%. Las precipitaciones continuarán, con un total estimado de 0.1 mm entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas costeras. A lo largo de la tarde, las rachas de viento se mantendrán en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.

Hacia el final de la jornada, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un acumulado de 0.2 mm en las últimas horas del día.

En resumen, Bueu experimentará un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para la lluvia y que se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y ventosas que se esperan a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.