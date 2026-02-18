El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Desde el periodo de las 04:00 hasta las 08:00, se prevé lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. Sin embargo, a partir de las 10:00, la situación cambiará, y se anticipa un aumento en la cantidad de precipitación, alcanzando hasta 3 mm entre las 10:00 y las 11:00. Esto se debe a un sistema frontal que se desplaza por la región, trayendo consigo lluvias intermitentes y, en algunos momentos, más intensas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro se enfrenten a lluvias continuas. En particular, entre las 07:00 y las 13:00, se prevé que las lluvias sean más frecuentes, con un riesgo de tormentas eléctricas del 55% en el periodo de 07:00 a 13:00, aunque después de esa hora, la probabilidad de tormenta disminuye significativamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 74 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 37 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la percepción del frío, haciendo que las temperaturas se sientan aún más bajas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 8 grados . La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento hará que la jornada sea ideal para quedarse en casa, abrigado y disfrutando de actividades en interiores. Se recomienda a los residentes de Barro que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse debido a las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.