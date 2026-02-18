El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con registros de precipitación que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, con intervalos de lluvia más significativos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada y estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La probabilidad de tormentas es baja en comparación con la posibilidad de lluvia, pero no se descartan algunos truenos aislados en las horas de la tarde. La situación meteorológica será vigilada de cerca, ya que la inestabilidad podría aumentar en función de los cambios en la presión atmosférica.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y abrigos, y que eviten actividades al aire libre en las horas de mayor precipitación.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-17T20:57:12.